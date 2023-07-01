Масштабный книжный фестиваль пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчан ожидают книжные ярмарки, книгообмен и развлекательная программа для детей в рамках фестиваля, передает МИА «Казинформ».

На празднике ожидаются встречи с известными писателями и блогерами: Унзила Мынбай, Уларбек Нургалым, Мирас Асан, Перизат Мырзахмет и многие другие.

Книжные ярмарки, где более 30 магазинов, издательств и интернет-магазинов предоставят покупателям специальные скидки в рамках фестиваля. Кроме того, гости могут обменять свои прочитанные книги на те, которых они еще не читали.

Самых маленьких посетителей ждет бесплатная развлекательная программа.

В рамках KitapFestАстана пройдут: Писательский шатер - презентации книг, автограф сессии, выступления авторов и писателей.

Шатер «О книгах Offline»- выступления блогеров, лидеров мнения о пользе чтения книг, об их любимых произведениях и т.д.

Шатер «Қазақ қаламгерлері» - выступления казахязычных, молодых писателей и поэтов.

Шатер семинары и лекции - семинары и лекции для начинающих писателей и издательств о секретах продвижения книг, о защите авторского права и т.д.

Выставка «Оқырман ұлттың ұрпағымыз» - демонстрация редких книг, первых издании совместно с Национальной академической библиотекой Казахстана.Фотоколлаж из архивных фотографии писателей и поэтов.

Книжная ярмарка- книжные магазины, издательства и интернет-магазины представят свою продукцию на выставке, где при желании можно приобрести понравившуюся литературу со скидкой до 20%.

Бесплатная развлекательная программа для детей - игры, квесты, мастер-классы, аниматоры, аквагрим. Представление спектакля «Алдар көсе» от кукольного театра.

Книгообмен «Прочитай и обменяйся книгой с другом»- уникальная возможность пополнить полку интересными, захватывающими книгами разнообразных жанров.

Программа от Централизованной Библиотечной Системы: презентация книг, поэтический батл и детские активности.





Также на фестивале пройдет акция «Ауылға кітап», где любой может передать книгу в сельские библиотеки Казахстана.

Книжный фестиваль Kitap Fest - это культурно-массовое событие в жизни казахстанцев, проводимый с 2014 года, который является первым книжным фестивалем республиканского масштаба. За 9 лет он стал авторитетной и мощной площадкой для творческих писательских встреч, а также семейным праздником. За годы проведения фестиваля презентовано более 300 книг с участием известных казахстанских авторов и издательств. Kitap Fest превратился в культурно-просветительское мероприятие, завоевавшее признание и любовь публики. В городе Астане он дебютировал в 2019 году.



