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    22:45, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Масштабные учения среди пожарных прошли в  ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области прошли масштабные пожарно-тактические учения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что с начала 2021 года по области произошло более 140 пожаров в жилом массиве, что составило 74% от общего количества возгораний. В этой связи спасатели ДЧС ВКО организовали масштабные учения. Главная цель - отработка действий по эвакуации населения из очага пожара и слаженность действий при ликвидации загорания в жилом доме.


    По легенде, в многоквартирном доме, на 4 этаже произошел пожар. На месте происшествия находились пострадавшие, которым требовалась помощь спасателей. К месту происшествия оперативно прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей города. Для эвакуации матери и маленького ребенка, а также мужчины из горящей открытым пламенем квартиры огнеборцы применили автолестницу. Для оперативной и одновременной эвакуации из смежной квартиры развернули «куб жизни», куда спикировал парень. Температура воздуха в здании повысилась, образовалось плотное задымление, возникла угроза жизни людей и распространения дыма в смежные помещения и на верхние этажи. Еще двух человек спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили с 5-го этажа соседнего подъезда. Бойцами звеньев газодымозащитной службы с помощью кислородных масок эвакуировано еще 5 человек. Пострадавшим врачами Центра Медицины катастроф оказана первая медицинская помощь.


    «Пожарно-тактические учения в жилой зоне позволяют специалистам пожаротушения отработать план действий. Основная задача – спасение людей, обучение населения правилам поведения и действиям при пожаре, совершенствование тактической подготовки огнеборцев в боевой обстановке», - сообщил заместитель начальника ГУ СПиАСР ДЧС ВКО Болат Нурдыбаев.

    Всего в учениях приняли участие 50 человек личного состава подразделений гарнизона службы пожаротушения ВКО и 10 единиц пожарной техники.

    К слову, благодаря согласованным и четким действиям пожарных условный очаг возгорания был быстро ликвидирован, жители спасены из зоны опасности.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Безопасность
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