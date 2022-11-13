Масштабные учения на случай землетрясения прошли по всей Турции

13 Ноября 2022, 12:46

13 Ноября 2022, 12:46

Масштабные учения на случай землетрясения прошли по всей Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В рамках учений Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), впервые реализованных по всей стране, на мобильные телефоны всех граждан было отправлено «Оповещение о жизненно важном сообщении», прозвучало звуковое предупреждение на турецком и английском языках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Сообщения транслировались по телевизионным и радиоканалам, а в ходе учений горожане совершали движение «держись крепко» в заранее установленном надежном месте.

Объявления из Системы поиска и распространения информации (HAY) транслировались через громкоговорители мечетей и муниципалитетов. Во время учений сирены не включались, чтобы избегать паники.

Перед учениями министр внутренних дел Сулейман Сойлу в прямой трансляции из Дюздже, Стамбула, Измира, Элязыга, Кахраманмараша, Эрзурума получил информацию от губернаторов с мест.

В прямом эфире с Дюздже муфтий провинции Рустем Джан помолился за тех, кто погиб в результате землетрясения 12 ноября 1999 года.

Перед началом учений глава AFAD Юнус Сезер дал подробную информацию об учениях.

В 18:57 было объявлено предупреждение о землетрясении, участники как в центре AFAD, так и в провинциях, с которыми была установлена ​​связь, совершили движение «держись крепко».

В рамках учений информация о том, что делать во время и после стихийного бедствия, была распространена на стендах и транспортных средствах, где была размещена подробная информация о ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Турции с начала года произошло около 17 тыс. землетрясений. При этом 2 тыс. из них зафиксированы за последний месяц. Такие данные в беседе с агентством «Анадолу» привел глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Юнус Сезер.

Фото: Анадолу