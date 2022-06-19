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    16:27, 19 Июнь 2022 | GMT +6

    Масштабные работы по благоустройству дворов ведутся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда посетил ряд дворов, где обсудил с жителями дальнейшее их благоустройство. Об этом глава города сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем масштабно благоустраивать дворовые территории и общественные пространства. Все это делаем для того, чтобы у жителей и гостей столицы было больше мест не только для комфортного времяпровождения, но и для занятия активными видами спорта.

    Работы ведутся во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах. В план вносим те участки, по которым обращались горожане, где дворы уже устарели, где ранее были пустыри и болотистые места и др.

    Во время объезда посетил ряд дворов: по ул. Сейфуллина 9, 9/1, Богенбай батыра, 35, Абая, 63, Тархана, 9, Пушкина 1, 3/1, Кравцова, мкр Целинный и др. С жителями обсудили вопросы дальнейшего благоустройства районов.

    С учетом объема текущего года количество благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) достигнет 700. Также уделяем внимание существующим дворовым территориям. Жителей призываю бережно относиться к своему имуществу, так как дворы в первую очередь делаем для вас», - написал аким.

    Видео взято на официальном сайте акимата Нур-Султана





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