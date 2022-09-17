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    15:18, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Масштабные проверки в рамках ОПМ «Участок» пройдут в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

    «С 16 сентября по 09 октября текущего года на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Цели и задачи мероприятия: усиление мер по профилактике правонарушений и преступлений на обслуживаемых административных участках, в том числе установления тесных доверительных отношений с гражданами, а также повышения имиджа и авторитета органов внутренних дел среди населения», - сообщили в ведомстве.

    В ходе проведения мероприятия участковые инспектора полиции на своих административных участках проводят поквартирный, а также подворный обход с выдачей визитных карточек и размещают информационные листы в подъездах жилых домов, магазинах, организациях всех форм собственности, увеселительных заведениях.

    Кроме того, проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности.

    Проверка коснется и лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и владельцев гражданского оружия по месту жительства.

    Департамент полиции просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проведению оперативно-профилактического мероприятия и призывает оказывать максимальное содействие сотрудникам органов внутренних дел. О лицах, вызывающих подозрение, просят сообщать в полицию.


    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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