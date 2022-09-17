Масштабные проверки в рамках ОПМ «Участок» пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

«С 16 сентября по 09 октября текущего года на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Цели и задачи мероприятия: усиление мер по профилактике правонарушений и преступлений на обслуживаемых административных участках, в том числе установления тесных доверительных отношений с гражданами, а также повышения имиджа и авторитета органов внутренних дел среди населения», - сообщили в ведомстве.

В ходе проведения мероприятия участковые инспектора полиции на своих административных участках проводят поквартирный, а также подворный обход с выдачей визитных карточек и размещают информационные листы в подъездах жилых домов, магазинах, организациях всех форм собственности, увеселительных заведениях.

Кроме того, проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности.

Проверка коснется и лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и владельцев гражданского оружия по месту жительства.

Департамент полиции просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проведению оперативно-профилактического мероприятия и призывает оказывать максимальное содействие сотрудникам органов внутренних дел. О лицах, вызывающих подозрение, просят сообщать в полицию.