+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Масштабные послабления карантинных мер приняли в Казахстане

25 Января 2022 09:36
Поделиться:
Масштабные послабления карантинных мер приняли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снизили ограничения для субъектов бизнеса. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об образовательном процессе в школах и вузах рассказала глава Минздрава РК
Какие пациенты с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният Минздрав не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах РК

«В целях реализации поручений Главы государства от 21 января 2022 года, также рассмотрены и одобрены на МВК подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса», - сказала Ажар Гиният.

Так, по словам министра, будут:

- продолжено дальнейшее внедрение проекта «Ashyq» на объектах бизнеса;

- сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с «зеленым», так и «синим» статусом;

- при использовании только «зеленого» статуса в Ashyq независимо от зоны эпидриска без ограничений проводятся торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей;

- допускается вход без ограничений при наличии «синего» статуса независимо от зоны эпидриска в отели, гостиницы, аэропорты, жд, автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки.

Для ряда объектов, где допускается вход посетителей с «синим» статусом:

- снимаются ограничения в «зеленой» зоне;

- в «желтой» - до 70%, «красной» зонах - до 60% увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.

«За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы», - подчеркнула Ажар Гиният.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Об образовательном процессе в школах и вузах рассказала глава Минздрава РК
Какие пациенты с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии
Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният
Минздрав не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах РК
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
5 Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района
6 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Читайте также
В Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах
В Казахстане пересмотрены сроки карантина и изменения статуса в Ashyq
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив