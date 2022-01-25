Масштабные послабления карантинных мер приняли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снизили ограничения для субъектов бизнеса. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручений Главы государства от 21 января 2022 года, также рассмотрены и одобрены на МВК подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса», - сказала Ажар Гиният.

Так, по словам министра, будут:

- продолжено дальнейшее внедрение проекта «Ashyq» на объектах бизнеса;

- сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с «зеленым», так и «синим» статусом;

- при использовании только «зеленого» статуса в Ashyq независимо от зоны эпидриска без ограничений проводятся торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей;

- допускается вход без ограничений при наличии «синего» статуса независимо от зоны эпидриска в отели, гостиницы, аэропорты, жд, автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки.

Для ряда объектов, где допускается вход посетителей с «синим» статусом:

- снимаются ограничения в «зеленой» зоне;

- в «желтой» - до 70%, «красной» зонах - до 60% увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.

«За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы», - подчеркнула Ажар Гиният.