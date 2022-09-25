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    17:35, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Масштабные DDoS-атаки совершают на Казнет из-за рубежа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Государственная техническая служба» фиксирует масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент Интернета, что приводит к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГТС.

    «На текущий момент АО «ГТС» совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние Интернет-ресурсы.

    На данный момент установлено, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников. Подобные атаки фиксируются и в других регионах. Соответствующими техническими подразделениями выясняется возможная взаимосвязь данных атак», - говорится в сообщении ГТС.

    Ранее сообщалось, что «Казахтелеком» проводит технические работы после DDOS-атаки на ряд казахстанских сайтов.


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