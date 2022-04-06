Масштабную весеннюю саночистку ведут коммунальщики в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С наступлением весенних теплых дней коммунальные службы столицы приступили к масштабной санитарной очистке города. Так, промываются мосты, памятники, тротуары, знаки, ограждения, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства, производится покраска урн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Сейчас с помощью специальной техники проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег. Рабочие по благоустройству ежедневно выходят на уборку газонов от мусора. Вручную и при помощи техники очищается прибордюрная часть. Также силы коммунальщиков направлены на откачку талых вод.

К примеру, на сегодняшний день по району Алматы в данных работах задействовано более 400 дорожных рабочих и 170 единиц спецтехники. Работы по санитарной очистке ведутся во всех районах столицы.

В текущем году также продолжатся работы по озеленению города. Напомним, в прошлом году в столице было высажено около одного млн зеленых насаждений. В районе Алматы планируется осуществить посадку более шести тысяч деревьев по пр. Р. Кошкарбаева (от пр. Тәуелсіздік до ул. С. Нурмагамбетова), пр. Б. Момышулы (от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Сатбаева), ул. Нажимеденова, ул. А. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева-ул. Кордай, в районе ТД «Встреча» и др. Вместе с тем, за счет компенсационной посадки в весенний период планируется посадка деревьев для озеленения ул. Т. Жургенова и ул. К. Азербаева.

В рамках предстоящего весеннего общегородского субботника все районы города поделены на кварталы и сектора, на которых закреплены ответственные сотрудники акиматов.

«Призываем жителей совместно с КСК и ОСИ, а также представителей бизнеса и учреждений присоединиться и принять участие в общегородских субботниках», - призвали в астанчан акимате.









Фото: gov.kz