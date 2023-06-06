Масштабную уборку провели на полигоне ТБО и на территории зеленого пояса Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Всемирного дня охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, на полигоне ТБО и на территории зеленого пояса столицы провели субботники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Масштабную уборку организовало управление охраны окружающей среды и природопользования столицы совместно с частным учреждением «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», ТОО «Эко Полигон Астаны» и ТОО «Clean City NC».

В мероприятии, посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды, были задействованы около 500 волонтеров «Жасыл ел». Их координировали работники полигона, они же предоставили участникам весь необходимый инвентарь.

«Эта акция посвящена 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды. Отличный повод, чтобы обратить внимание общества на проблемы экологии. Без вклада каждого человека мы не сможем двигаться вперед, поэтому необходимо всячески пропагандировать заботу об окружающей среде», – рассказала об акции эколог Каламкас Кулимбаева.

По словам волонтеров Нурдаулета и Бакдаулета Рыскулбековых, в молодежном проекте «Жасыл ел» задействованы учащиеся около 100 школ. С начала мая они выполняют специальную работу по облагораживанию города и получают за это заработную плату.

Субботник собрал большое количество участников, включая жителей города Астаны, студентов, активистов и представителей молодежных организаций.



