Масштабную работу по ремонту и реконструкции энергообъектов начинают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С этого года начинается масштабная работа по ремонту и реконструкции энергообъектов и сетей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При обсуждении отопительного сезона мы неоднократно поднимали вопрос состояния энергообъектов и сетей. Эта тема текущей зимой вызывала самое большое число нареканий от населения. Поэтому с этого года начинается масштабная работа по их ремонту и реконструкции», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отдельно остановился на вопросах обеспечения внутреннего рынка основными видами нефтепродуктов и цен на них.

«Несмотря на ежегодное увеличение в стране производства ГСМ, его потребление также растет. И это не связано с масштабным увеличением внутреннего потребления. Происходит элементарный отток нашего топлива в соседние страны ввиду значительной разницы в цене», - отметил Алихан Смаилов.

Согласно озвученным данным, в России стоимость бензина выше на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – более чем на 100%.

«В результате мы сталкиваемся с дефицитом топлива, особенно дизельного в посевные и уборочные кампании. Сегодня отечественные НПЗ работают на пределе своих возможностей. Поэтому дальнейшее сдерживание цен на бензин и дизельное топливо может негативно сказаться на энергетической безопасности страны. Мы вынуждены снижать ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Другого пути у нас просто нет. Иначе уже через месяц мы начнем испытывать реальный дефицит топлива», - заключил Алихан Смаилов.