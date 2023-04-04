Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Масштабную работу по ремонту и реконструкции энергообъектов начинают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 12:02
Масштабную работу по ремонту и реконструкции энергообъектов начинают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С этого года начинается масштабная работа по ремонту и реконструкции энергообъектов и сетей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При обсуждении отопительного сезона мы неоднократно поднимали вопрос состояния энергообъектов и сетей. Эта тема текущей зимой вызывала самое большое число нареканий от населения. Поэтому с этого года начинается масштабная работа по их ремонту и реконструкции», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отдельно остановился на вопросах обеспечения внутреннего рынка основными видами нефтепродуктов и цен на них.

«Несмотря на ежегодное увеличение в стране производства ГСМ, его потребление также растет. И это не связано с масштабным увеличением внутреннего потребления. Происходит элементарный отток нашего топлива в соседние страны ввиду значительной разницы в цене», - отметил Алихан Смаилов.

Согласно озвученным данным, в России стоимость бензина выше на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – более чем на 100%.

«В результате мы сталкиваемся с дефицитом топлива, особенно дизельного в посевные и уборочные кампании. Сегодня отечественные НПЗ работают на пределе своих возможностей. Поэтому дальнейшее сдерживание цен на бензин и дизельное топливо может негативно сказаться на энергетической безопасности страны. Мы вынуждены снижать ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Другого пути у нас просто нет. Иначе уже через месяц мы начнем испытывать реальный дефицит топлива», - заключил Алихан Смаилов.


Правительство РК   Минэнерго РК   Алихан Смаилов   Топливо  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны