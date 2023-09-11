РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Масштабное учение по действиям при землетрясениях стартовало в Казахстане

    None
    Фото: t.me/qr_tjm
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Республиканском командно-штабном учении «Жер-2023» кроме казахстанских республиканских служб гражданской защиты, принимают участие аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств стран Организации тюркских государств: Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

    Республиканский штаб для выработки и координации совместных действий служб спасения размещен в городе Алматы.


    Основная цель учения - подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

    С жителями сейсмоопасных регионов проводятся сейсмотренировки. Просим жителей принять активное участие.

    В ходе сейсмотренировок жители узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы и др.

    Учение «Жер-2023» продлится два дня.


    Теги:
    Алматы Другие государственные органы МЧС Учения Организация тюркских государств для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:00
    Наркозакладчика с поличным задержали костанайские полицейские
    Сегодня, 16:47
    Как помочь ребенку преодолеть буллинг
    Сегодня, 16:39
    Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!