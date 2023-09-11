Масштабное учение по действиям при землетрясениях стартовало в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Республиканском командно-штабном учении «Жер-2023» кроме казахстанских республиканских служб гражданской защиты, принимают участие аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств стран Организации тюркских государств: Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Республиканский штаб для выработки и координации совместных действий служб спасения размещен в городе Алматы.

Основная цель учения - подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

С жителями сейсмоопасных регионов проводятся сейсмотренировки. Просим жителей принять активное участие.

В ходе сейсмотренировок жители узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы и др.

Учение «Жер-2023» продлится два дня.