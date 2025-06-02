Масштабное празднование Дня защиты детей прошло в СКО

1 июня на различных локациях прошли масштабные мероприятия, посвящённые этому празднику. Они объединили целые поколения: родителей и детей, педагогов и учащихся.

Всего в областном центре для детей подготовили порядка 10 площадок с играми и другими развлечениями. Аналогичные праздничные мероприятия прошли во всех районах Северо-Казахстанской области. Концерты, выставки, игры и спортивные соревнования объединили детей и родителей в духе веселья, дружбы и творчества.

Фото: акимат СКО

На центральной площади города Петропавловска организовали главную праздничную программу под названием «Қазақстан балалары». Маленьких жителей областного центра и их родителей ждали вокальные и танцевальные выступления, а также множество развлечений: мастер-классы, интерактивные зоны, конкурсы и эстафеты.

— Мне 9 лет. Праздник мне очень нравится. Здесь весело, много людей. Много игр приготовили, я очень рада. Мне всё нравится, — сказала Жасмин Сагинтаева.

Фото: акимат СКО

— Я каждый год прихожу со своей семьёй и друзьями сюда. Мы играем. Участвуем в конкурсах. Здесь очень много всего организовали. Хороший праздник, — сказал Алихан Амангельдин.

Также зрители с интересом наблюдали за показательными выступлениями воспитанников Федерации таэквондо и кекушинкай карате, которые продемонстрировали элементы боевого искусства. Здесь же организовали площадку детского творчества в рамках летнего фестиваля. Завершением дневной программы стал концерт юных артистов школы «Жас Дарын».

Фото: акимат СКО

Параллельно с шоу-программой работали тематические площадки. Для юных любителей спорта организаторы подготовили эстафеты на тему пожарной безопасности: «Смелые пожарные», «Эвакуация», «После пожара». На спортивно-туристической площадке «Полоса отважных» дети соревновались в ловкости и смелости.

— Очень важно, что детей учат действовать в нестандартных ситуациях. Через такие игры они осваивают навыки, которые могут пригодиться в жизни. К тому же, такие праздники — это отличная возможность провести день всей семьёй, ещё больше сблизиться, — отмечает мать двоих детей Гаухар Ибраева.

Фото: акимат СКО

Во Дворце школьников прошёл фестиваль «Дети в мире науки», где юные исследователи представляли свои проекты и опыты. А на стадионе «Динамо» состоялся традиционный конкурс летательных аппаратов «Бір аспан — бір әлем». Школьники запускали воздушных змеев, планеры и пенолёты, соревнуясь в креативности и точности.

На базе школы искусств «Жас Дарын» прошли два гала-концерта: фестиваля песен «Әншуақ» и финала областного конкурса «Жұлдызай». Также перед зданием Ассамблеи народа Казахстана прошла благотворительная акция «Белый цветок» с участием этнокультурных объединений.