Масштабное исследование о социальном предпринимательстве провели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, структура «ООН-Женщины» в Казахстане и «Центр исследований прикладной экономики» провели масштабное исследование по вопросам социального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомиссии.

Цель исследования – разработать и концептуально обосновать поправки в законодательство Казахстана для развития социального предпринимательства.

Участники исследования проанализировали международный опыт, изучили основные барьеры и возможности социального предпринимательства в стране и мире, провели экспертные консультации и интервью, а также разработали законопроект и его концепцию.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 300 (по неофициальной статистике – 500) социальных предпринимателей, деятельность которых направлена на решение или смягчение социальных проблем в обществе, работу с инвалидами, молодежью, женщинами и безработными. 57% из них занимаются оказанием услуг, остальные – производством и продажей товаров.

Законодательством предусмотрены некоторые меры государственной поддержки субъектов, осуществляющих социально-полезную деятельность. Это налоговые льготы, стимулирующие меры в области занятости, приоритетное право участия в госзакупках, право на получение грантов и микрокредитов. Но, как было подчеркнуто, данные меры единичны, разрозненны и в целом не способствуют развитию социального предпринимательства.

Авторы исследования провели анализ законодательства 16-ти стран мира, среди которых Великобритания, Дания, Италия, Южная Корея, Канада, Франция и другие. Сделан вывод, что Казахстан должен ориентироваться на опыт стран, в которых четко определено понятие «социальное предпринимательство», регламентированы критерии отнесения к нему, определен перечень социально уязвимых слоев населения. В таких странах государство строго контролирует деятельность социального бизнеса, при этом сам бизнес активно пользуется льготами и преференциями.

Также авторы исследования предлагают определить правовой режим социального предпринимательства и прописать конкретный перечень мер государственной поддержки. В частности, освобождение социальных предприятий от некоторых налогов. Предложено создать маркетплейс для реализации товаров и услуг социальных предприятий, предусмотреть возможность предоставления государственного имущества на льготных условиях, обучать основам социального предпринимательства в рамках государственных программ поддержки бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, результаты исследования будут направлены заинтересованным государственным органам и организациям для изучения и использования в работе.



