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    12:46, 16 Май 2025 | GMT +5

    Масштабный военный парад пройдет в США в день рождения Трампа

    Парад в честь годовщины армии в день рождения президента США Дональда Трампа 14 июня может обойтись в $45 млн, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    Масштабный военный парад пройдет в США в день рождения Трампа
    Фото: thewellnews.com

    Мероприятие состоится в рамках празднования 250-летия армии США 14 июня, которое совпадает с днем рождения президента Трампа, которому исполнится 79 лет, и по оценкам обойдется в сумму от $25 до $45 млн.

    Ожидается, что парад в Вашингтоне, округ Колумбия, будет включать более 100 транспортных средств и тысячи солдат, а также 50 вертолетов, что потребует «широкой координации» с Федеральным управлением гражданской авиации.

    — Президент Трамп отметит день рождения армии США военным парадом, который воздаст почести всем, кто служил с момента основания нашей великой страны 250 лет назад, — сообщила Анна Келли, представитель Белого дома.

    Ранее в этом месяце Трамп подтвердил эти планы: «У нас будет большой, красивый парад», сообщил президент в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

    Президент также сказал, что мероприятие не привязано к его дню рождения. Когда его спросили о цене, Трамп сообщил, что это будет «мелочью по сравнению с ценностью мероприятия».

    — У нас самые лучшие ракеты в мире. У нас самые лучшие подводные лодки в мире. У нас самые лучшие танки в мире. У нас самое лучшее оружие в мире. И мы собираемся это отпраздновать, — заявил Дональд Трамп в интервью NBC News.

    Планы вызвали некоторую критику со стороны демократов. Ранее в этом месяце представитель Стив Коэн из Теннесси назвал план расточительным, написав в заявлении: «Главный эгоист хочет, чтобы налогоплательщики оплатили военный парад в его день рождения».

    Интерес Трампа к военному параду берет свое начало много лет назад. В ходе визита во Францию в 2017 году во время своего первого срока президент похвалил ежегодный парад в честь Дня взятия Бастилии и предложил, что «нам придется попытаться превзойти его» 4 июля (День независимости США — прим. редакции).

    Год спустя администрация начала составлять план парада в честь Дня ветеранов, но после выяснения стоимости мероприятия в $92 млн и критики демократов парад был отложен.

    Ранее демократы подвергли критике Трампа за получение самолета в качестве подарка от Катара.

    Теги:
    Праздник День рождения Америка США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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