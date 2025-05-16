Масштабный военный парад пройдет в США в день рождения Трампа

Мероприятие состоится в рамках празднования 250-летия армии США 14 июня, которое совпадает с днем рождения президента Трампа, которому исполнится 79 лет, и по оценкам обойдется в сумму от $25 до $45 млн.

Ожидается, что парад в Вашингтоне, округ Колумбия, будет включать более 100 транспортных средств и тысячи солдат, а также 50 вертолетов, что потребует «широкой координации» с Федеральным управлением гражданской авиации.

— Президент Трамп отметит день рождения армии США военным парадом, который воздаст почести всем, кто служил с момента основания нашей великой страны 250 лет назад, — сообщила Анна Келли, представитель Белого дома.

Ранее в этом месяце Трамп подтвердил эти планы: «У нас будет большой, красивый парад», сообщил президент в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Президент также сказал, что мероприятие не привязано к его дню рождения. Когда его спросили о цене, Трамп сообщил, что это будет «мелочью по сравнению с ценностью мероприятия».

— У нас самые лучшие ракеты в мире. У нас самые лучшие подводные лодки в мире. У нас самые лучшие танки в мире. У нас самое лучшее оружие в мире. И мы собираемся это отпраздновать, — заявил Дональд Трамп в интервью NBC News.

Планы вызвали некоторую критику со стороны демократов. Ранее в этом месяце представитель Стив Коэн из Теннесси назвал план расточительным, написав в заявлении: «Главный эгоист хочет, чтобы налогоплательщики оплатили военный парад в его день рождения».

Интерес Трампа к военному параду берет свое начало много лет назад. В ходе визита во Францию в 2017 году во время своего первого срока президент похвалил ежегодный парад в честь Дня взятия Бастилии и предложил, что «нам придется попытаться превзойти его» 4 июля (День независимости США — прим. редакции).

Год спустя администрация начала составлять план парада в честь Дня ветеранов, но после выяснения стоимости мероприятия в $92 млн и критики демократов парад был отложен.

Ранее демократы подвергли критике Трампа за получение самолета в качестве подарка от Катара.