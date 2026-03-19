Масштабный театрализованный показ провели ко Дню национальной одежды в Уральске

На сцене Уральска развернулось визуальное шоу, зрителям показали наряды с образами древней степи, а также актуальные дизайнерские коллекции. Организаторы сделали акцент на хореографию, музыку и сценические образы. Зрителям показали, как формировался казахский костюм и какое значение он сохраняет сегодня.

— Мы хотели показать, что национальная одежда — это не только про прошлое. Это часть нашей современной идентичности, которую можно носить каждый день, — отметила председатель сообщества дизайнеров ЗКО Асем Сырымова.

Особое внимание привлек блок с современными коллекциями. Дизайнеры из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, в том числе Дом моды «Мария ханым», центр «AS_brands.kz», бренд «AQBOBEK.ASYLBEK», Дом моды «Sagira», а также молодые дизайнеры региона представили одежду в этностиле с традиционными орнаментами и в актуальных силуэтах.

Гости мероприятия также смогли увидеть выставку изделий мастеров прикладного искусства — от вышивки до традиционных костюмов, выполненных вручную.

— Каждый орнамент имеет смысл. Это не просто узор, это история, которую мы передаем дальше, — рассказал мастер прикладного искусства М. Нургалиев.

Финал объединил всех участников на сцене. Завершилось мероприятие общей композицией и песней-пожеланием стране. По словам организаторов, такие проекты не только сохраняют культурное наследие, но и делают его частью современной жизни, понятной и привлекательной для молодежи. Эту мысль поддержал заместитель акима области К. Мендигалиев, подчеркнувший важность популяризации традиций как основы духовного воспитания.

Отметим, в рамках декады Наурыза в области ежедневно проходят театрализованные представления, концерты и выставки прикладного искусства, охватывая различные площадки города и районов.

В 2026 году празднование проходит в обновленном формате Digital Nauryz, где традиции интегрируются с современными технологиями и использованием роботов, дронов, программ для моделирования дизайнов одежды с помощью искусственного интеллекта.