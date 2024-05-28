Масштабный проект по расширению взаимной торговли реализуют Казахстан и Китай

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во главе казахстанской бизнес-делегации прибыл в город Нанкин китайской провинции Цзянсу, где посетил площадку торгового центра «Цзянсу — Центральная Азия». Об этом передает агентство Kazinform.

По информации Министерства торговли и интеграции РК, масштабный проект реализуется в сотрудничестве с SOHO Holdings Group.

В марте Казахстан и Китай заключили соглашение о создании мультифункционального центра «Центральная Азия — Цзянсу». Документ подписали национальный оператор по поддержке экспорта QazTrade и международная группа компаний Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd. Стороны договорились о сотрудничестве по реализации проекта строительства торгового центра в китайской провинции Цзянсу, на площадке которого будет представлена на продажу казахстанская продукция, а в перспективе — и товары из стран Центральной Азии.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

В ходе поездки в Цзянсу Арман Шаккалиев провел ряд встреч с представителями компании и осмотрел торговый павильон для Казахстана и стран Центральной Азии.

По словам представителя SOHO HoldingsGroup, проектом предусмотрено возведение 11 зданий на территории развитого района города Нанкин. Все эти объекты предназначены для размещения новых видов бизнеса, в том числе трансграничного. Отдельный четырехэтажный павильон предоставлен для Казахстана и стран Центральной Азии.

— Китай выступает нашим стратегическим торговым партнером, который занимает ведущее место по двустороннему товарообороту с Казахстаном. Глава государства поставил задачу по доведению взаимной торговли с Китаем до 100 млрд долларов. Реализация проекта «Центральная Азия — Цзянсу» будет способствовать активному выходу казахстанских товаропроизводителей на китайский рынок и придаст динамику расширению торговых и экономических обменов между нашими странами, — сказал министр торговли и интеграции Казахстана.

Он отметил, что площадь торгового павильона составляет две тысячи квадратных метров, из них большая часть будет отведена для казахстанских товаров.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Первый этаж торгового комплекса будет ознакомительным, здесь китайские посетители смогут получить представление о Казахстане, его культуре и особенностях.

На втором этаже предлагается выставлять отечественные товары по различным категориям: сельхозпродукция, промышленные товары и т. д. На остальных этажах расположатся офисы казахстанских компаний.

— Мы приглашаем казахстанский бизнес активно выставлять свою продукцию на площадке «Центральная Азия — Цзянсу», чтобы показать экспортный потенциал отечественных товаров. Китайская сторона предоставляет эксклюзивное право QazTrade на размещение казахстанской продукции по квоте, — отметил Арман Шаккалиев.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Как сообщили китайские партнеры, официальное открытие торгового центра «Центральная Азия — Цзянсу» в Нанкине запланировано на сентябрь. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил необходимость оперативной подготовки образцов казахстанских товаров для отправки в китайскую провинцию Цзянсу.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

На встрече с участием бизнес-кругов Казахстана президент Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd рассказал о развитии компании, а также обозначил перспективы расширения сотрудничества в рамках реализации совместного проекта. Крупнейшее предприятие в провинции Цзянсу обслуживает инициативу «Пояса и пути». Компания развивается по шести направлениям. Одно из них предусматривает обеспечение безопасности производственных цепочек и цепочек поставок, а также создание платформы для масштабной торговли. В числе приоритетов международной группы — развитие торговой логистики.

Наряду с казахстанским павильоном в Нанкине, планируется создать аналогичный мультифункциональный центр на территории Казахстана. Комплексная площадка будет выступать не только витриной для китайских и казахстанских товаров, здесь представители бизнеса смогут заключать контракты с международными партнерами, проводить деловые переговоры, получать финансовые и консалтинговые услуги, оформлять торговые сделки.

Создание крупных торговых центров будет сопровождаться строительством складской инфраструктуры в западном направлении на протяжении маршрута Китай — Европа. Генеральный директор АО «QazTrade» Женис Осербай, предложил китайским партнерам использовать возможности Хоргоса для возведения зарубежных складов на территории Казахстана.

— Мы поддерживаем планы SOHO HoldingsGroup по строительству в регионах и особенно инициативу по Казахстану. Перед вылетом сюда мы были на Хоргосе, договорились с администрацией обеих специальных экономических зон. Там есть необходимые площади для застройки под логистические склады. Мы будем прикладывать максимум усилий для реализации проекта, поскольку видим большой потенциал и возможности, — сказал глава QazTrade.

В ходе встречи он также сообщил о проводимой работе по наполнению будущего казахстанского павильона в Нанкине, а также об интересе партнеров из центрально-азиатских стран к участию в развитии мультифункционального центра в Цзянсу.

Казахстан будет координировать работу комплексной площадки «Центральная Азия — Цзянсу», которая станет комплексной сервисной платформой для бизнеса и придаст импульс расширению торгово-экономических связей, усилит культурный обмен между странами ЦА и Китаем.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК