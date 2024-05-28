Масштабный проект по расширению взаимной торговли реализуют Казахстан и Китай
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во главе казахстанской бизнес-делегации прибыл в город Нанкин китайской провинции Цзянсу, где посетил площадку торгового центра «Цзянсу — Центральная Азия». Об этом передает агентство Kazinform.
По информации Министерства торговли и интеграции РК, масштабный проект реализуется в сотрудничестве с SOHO Holdings Group.
В марте Казахстан и Китай заключили соглашение о создании мультифункционального центра «Центральная Азия — Цзянсу». Документ подписали национальный оператор по поддержке экспорта QazTrade и международная группа компаний Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd. Стороны договорились о сотрудничестве по реализации проекта строительства торгового центра в китайской провинции Цзянсу, на площадке которого будет представлена на продажу казахстанская продукция, а в перспективе — и товары из стран Центральной Азии.
В ходе поездки в Цзянсу Арман Шаккалиев провел ряд встреч с представителями компании и осмотрел торговый павильон для Казахстана и стран Центральной Азии.
По словам представителя SOHO HoldingsGroup, проектом предусмотрено возведение 11 зданий на территории развитого района города Нанкин. Все эти объекты предназначены для размещения новых видов бизнеса, в том числе трансграничного. Отдельный четырехэтажный павильон предоставлен для Казахстана и стран Центральной Азии.
— Китай выступает нашим стратегическим торговым партнером, который занимает ведущее место по двустороннему товарообороту с Казахстаном. Глава государства поставил задачу по доведению взаимной торговли с Китаем до 100 млрд долларов. Реализация проекта «Центральная Азия — Цзянсу» будет способствовать активному выходу казахстанских товаропроизводителей на китайский рынок и придаст динамику расширению торговых и экономических обменов между нашими странами, — сказал министр торговли и интеграции Казахстана.
Он отметил, что площадь торгового павильона составляет две тысячи квадратных метров, из них большая часть будет отведена для казахстанских товаров.
Первый этаж торгового комплекса будет ознакомительным, здесь китайские посетители смогут получить представление о Казахстане, его культуре и особенностях.
На втором этаже предлагается выставлять отечественные товары по различным категориям: сельхозпродукция, промышленные товары и т. д. На остальных этажах расположатся офисы казахстанских компаний.
— Мы приглашаем казахстанский бизнес активно выставлять свою продукцию на площадке «Центральная Азия — Цзянсу», чтобы показать экспортный потенциал отечественных товаров. Китайская сторона предоставляет эксклюзивное право QazTrade на размещение казахстанской продукции по квоте, — отметил Арман Шаккалиев.
Как сообщили китайские партнеры, официальное открытие торгового центра «Центральная Азия — Цзянсу» в Нанкине запланировано на сентябрь. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил необходимость оперативной подготовки образцов казахстанских товаров для отправки в китайскую провинцию Цзянсу.
На встрече с участием бизнес-кругов Казахстана президент Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd рассказал о развитии компании, а также обозначил перспективы расширения сотрудничества в рамках реализации совместного проекта. Крупнейшее предприятие в провинции Цзянсу обслуживает инициативу «Пояса и пути». Компания развивается по шести направлениям. Одно из них предусматривает обеспечение безопасности производственных цепочек и цепочек поставок, а также создание платформы для масштабной торговли. В числе приоритетов международной группы — развитие торговой логистики.
Наряду с казахстанским павильоном в Нанкине, планируется создать аналогичный мультифункциональный центр на территории Казахстана. Комплексная площадка будет выступать не только витриной для китайских и казахстанских товаров, здесь представители бизнеса смогут заключать контракты с международными партнерами, проводить деловые переговоры, получать финансовые и консалтинговые услуги, оформлять торговые сделки.
Создание крупных торговых центров будет сопровождаться строительством складской инфраструктуры в западном направлении на протяжении маршрута Китай — Европа. Генеральный директор АО «QazTrade» Женис Осербай, предложил китайским партнерам использовать возможности Хоргоса для возведения зарубежных складов на территории Казахстана.
— Мы поддерживаем планы SOHO HoldingsGroup по строительству в регионах и особенно инициативу по Казахстану. Перед вылетом сюда мы были на Хоргосе, договорились с администрацией обеих специальных экономических зон. Там есть необходимые площади для застройки под логистические склады. Мы будем прикладывать максимум усилий для реализации проекта, поскольку видим большой потенциал и возможности, — сказал глава QazTrade.
В ходе встречи он также сообщил о проводимой работе по наполнению будущего казахстанского павильона в Нанкине, а также об интересе партнеров из центрально-азиатских стран к участию в развитии мультифункционального центра в Цзянсу.
Казахстан будет координировать работу комплексной площадки «Центральная Азия — Цзянсу», которая станет комплексной сервисной платформой для бизнеса и придаст импульс расширению торгово-экономических связей, усилит культурный обмен между странами ЦА и Китаем.