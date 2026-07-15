Масштабные проверки парков и скверов проходят в Астане

В рамках идеологемы «Закон и порядок» и республиканской экоинициативы «Таза Қазақстан» в Астане стартовали масштабные профилактические рейды. 14 июля профилактическое мероприятие прошло в Ботаническом саду, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города Астаны.

Такие рейды впредь будут регулярно проводиться в парках, скверах и других общественных пространствах столицы, говорят в акимате Астаны. В рейде приняли участие сотрудники акимата столичного района Есиль, представители департамента полиции города и общественные деятели.

Особое внимание было уделено пресечению нарушений правил благоустройства. Одновременно ведется работа по недопущению незаконной торговли и стихийного проката детских электромобилей на территории Ботанического сада, поскольку такая деятельность без разрешительных документов является небезопасной для здоровья и жизни потребителей.

Специалисты в первую очередь проводят разъяснительную работу с гражданами.

-сМы ведем разъяснительную работу совместно с полицией. Объясняем, что оставлять после себя мусор и проводить пикники на территории Ботанического сада нельзя. Ботанический сад — не парк развлечений, здесь растут редкие растения. Здесь можно прогуляться с детьми и подышать свежим воздухом. Если нарушения повторяются, сотрудники полиции налагают административный штраф за нарушение правил благоустройства, — пояснил заместитель акима района Есиль Бакытжан Алдауов.

Фото: акимат Астаны

О правовой стороне контроля за общественными пространствами рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности департамента полиции Астаны подполковник полиции Еркын Жанабыл.

— С начала года в ходе мероприятий более 700 лиц привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства на прилегающей территории Ботанического сада. По первой части статьи 505 КоАП РК предусмотрены предупреждение либо административный штраф в размере 20 МРП. Также более 300 лиц привлечены к ответственности за торговлю в неустановленных местах, штраф за это нарушение составляет 10 МРП, — сообщил он.

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил благоустройства и пресечению стихийной торговли на территории столицы проводятся ежедневно.