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    14:20, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Масштабная спецоперация: ОПГ вымогателей задержали в Балхаше

    В городе Балхаше сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с прокуратурой и КНБ проведена масштабная спецоперация. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Масштабная спецоперация: ОПГ вымогателей задержали в Балхаше
    Фото: Polisia.kz

    В ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у жителей города под угрозами и психологическим давлением. В полицию доставлены 13 подозреваемых, восемь из них водворены в изолятор временного содержания.

    По предварительным данным, участники группы вымогали у граждан суммы от 800 тысяч до 8 миллионов тенге, а также незаконно оформляли на их имя банковские кредиты. В рамках спецоперации проведено 23 обыска.

    В результате изъято 26 мобильных телефонов, семь единиц холодного оружия (ножи), пять автомобилей, свыше двух миллионов тенге наличными, четыре пакета с веществами, предположительно наркотического характера, а также иные вещественные доказательства, имеющие отношение к преступной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Регионы КНБ Карагандинская область Прокуратура Видео
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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