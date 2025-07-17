Масштабная спецоперация: ОПГ вымогателей задержали в Балхаше
В городе Балхаше сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с прокуратурой и КНБ проведена масштабная спецоперация. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у жителей города под угрозами и психологическим давлением. В полицию доставлены 13 подозреваемых, восемь из них водворены в изолятор временного содержания.
По предварительным данным, участники группы вымогали у граждан суммы от 800 тысяч до 8 миллионов тенге, а также незаконно оформляли на их имя банковские кредиты. В рамках спецоперации проведено 23 обыска.
В результате изъято 26 мобильных телефонов, семь единиц холодного оружия (ножи), пять автомобилей, свыше двух миллионов тенге наличными, четыре пакета с веществами, предположительно наркотического характера, а также иные вещественные доказательства, имеющие отношение к преступной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.