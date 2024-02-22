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    14:58, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Масштабная сейсмотренировка пройдет в Казахстане

    Шымбулак
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В пятницу, 23 февраля, во всех регионах нашей страны буду проведены плановые сейсмотренировки. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения населения.

    — Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения. МЧС рекомендует населению не игнорировать оповещение, и активно принять участие в сейсмотренировке, — отметили в МЧС.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Землетрясение Регионы Безопасность
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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