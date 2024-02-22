14:58, 22 Февраль 2024 | GMT +6
Масштабная сейсмотренировка пройдет в Казахстане
В пятницу, 23 февраля, во всех регионах нашей страны буду проведены плановые сейсмотренировки. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения населения.
— Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения. МЧС рекомендует населению не игнорировать оповещение, и активно принять участие в сейсмотренировке, — отметили в МЧС.