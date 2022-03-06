Масштабная реконструкция водопроводных сетей впервые пройдёт в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Балхашцы на отчётной встрече акима Карагандинской области Жениса Касымбека с населением пожаловались на неудовлетворительное состояние дорог. Они недовольны ямами и тем, как уложена брусчатка. Но местные власти не стали давать обещаний всё исправить, ведь город впервые ждёт масштабная реконструкция водопроводных сетей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Балхаше частые аварии из-за изношенности труб.

«Мы перекопаем почти 30% улиц, поэтому говорить о ремонте дорог или перекладывании брусчатки нерационально и неэффективно. Зато эта реконструкция уменьшит количество аварий, станет лучше качество подачи воды и будет стабильное давление», – сказал аким Балхаша Ораз Таурбеков.

Встреча акима области с жителями прошла в местном Доме культуры. В формате свободного микрофона были озвучены насущные проблемы города.

Например, балхашцев волновала дальнейшая судьба аэропорта. Женис Касымбек напомнил, что воздушная гавань передана в коммунальную собственность города. В ближайшее время будет проведён ремонт. В планах летом запустить 10 рейсов по направлению Нур-Султан – Балхаш – Алматы.

Поступил вопрос и по железной дороге. Горожане попросили пустить поезд сообщением Балхаш – Алматы.

Немало обращений было из сферы ЖКХ – в частности, затронута проблема питьевой воды в Чубар-Тюбеке и Торангалыке. По словам местных властей, компания «Казахмыс» начала разрабатывать ПСД на строительство водопроводных и канализационных сетей.

«Все поднятые вопросы не останутся без внимания и решения. Я специально приехал, чтобы встретиться с вами и обсудить все проблемы», – сказал Женис Касымбек.

Также аким области провёл личный приём граждан. Одни жители просили построить детский сад в квартале Сванкулова, других волновала стабильная подача питьевой воды в посёлке Саяк, были вопросы по жилью и озабоченность горожан состоянием достопримечательностей Балхаша.

Жителям разъяснили, что ремонт водовода Токырау – Саяк продолжится и в течение двух лет один детский сад восстановят и построят три новых.

В этом году отчётные встречи акима области с населением проходят в каждом городе и районе. График будет публиковаться на официальных сайтах и аккаунтах акиматов. Следующая встреча с жителями состоится в Актогайском районе.