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    22:37, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Масштабная реконструкция уличного освещения началась в Сатпаеве

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    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве идёт реконструкция уличного освещения. Благодаря гранту Всемирного банка в городе появится 1 454 светодиодных светильника.

    Установка новых светильников осуществляется в рамках проекта «Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения города Сатпаева». Работы уже начаты. Реконструкция позволит улучшить качество услуг, а также сэкономить на содержании уличного освещения.

    «Для изучения положительного мирового опыта и налаживания сотрудничества с международными организациями Сатпаев в 2013 году присоединился к проекту Европейского союза «Соглашение Мэров». Мы участвовали в разработке проекта «Продвижение энергоэффективного освещения в Казахстане», далее – в проекте по стопроцентному внедрению энергоэффективного светодиодного освещения в школы в рамках реализации Программы малых грантов Глобального экологического фонда. И вот недавно нам выделили грант Всемирного банка для реализации проекта «Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения города Сатпаева», – отметили в акимате Сатпаева.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Благоустройство
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