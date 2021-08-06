Масштабная реконструкция тепловых сетей началась в Балхаше
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше началась реконструкция тепловых сетей. Они были введены в эксплуатацию в начале 60-х годов. С тех пор и не менялись, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Из-за изношенности труб нередко происходили аварии. За один только прошлый отопительный сезон их было около трёхсот. Частые порывы влекли за собой тепловые потери. Почти четверть населения города недополучало тепло и испытывало проблемы с подачей горячей воды.
В этом году бюджетная заявка на реконструкцию сетей была поддержана. Деньги выделили из республиканской казны.
Подрядная компания уже приступила к замене части магистрального трубопровода М2 на участке по улице Желтоксан – между Алимжанова и Абугалиева. Предусматривается замена трубопровода с увеличением его диаметра с 630 миллиметров до 720 миллиметров.
«Участок для начала реконструкции выбран не случайно. Именно здесь уже в следующем году планируется начать реализацию значимого для города проекта по благоустройству городской набережной. Этот проект ранее был презентован горожанам и сейчас доступен в открытых источниках», – сообщил аким города Балхаша Ораз Таурбеков.
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