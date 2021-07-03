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    06:33, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Масштабная реконструкция магистрального водовода завершается в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершается реконструкция магистрального водовода от улицы Солнечной до насосной станции «Западная», общей протяженностью 8,4 км. Он будет обеспечивать водой жителей улиц Алиханова, Ерубаева, Воинов-Интернационалистов, проспекта Бухар-жырау, Михайловки и Актаса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новый магистральный водопровод выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм. Срок его службы – 50 лет. Монтаж труб выполняется специальным оборудованием по бестраншейной технологии прокладки.

    Водовод будет обслуживать 120 тысяч потребителей и 2 500 юридических лиц.

    «Технологическая часть монтажа труб и оборудования очень сложная, так как водовод проходит не только через многочисленные действующие коммуникации, силовые и слаботочные линии, но и имеет места прохода через железнодорожные пути, главные улицы и площади города. Кроме того, нам пришлось решать и непроектные задачи, выявленные в ходе монтажа труб. Реализуемый проект относится к первой категории сложности», – отметили в пресс-службе ТОО «Қарағанды Су».

    В настоящее время идет завершающий этап строительно-монтажных работ по подготовке переврезок действующих распределительных водоводов в новый, установке запорной арматуры для проведения гидравлических испытаний, промывке и дезинфекции строящегося трубопровода.

    После завершения этих мероприятий будет врезка в новый магистральный водовод.

    Потребители пока получают воду через старый водопровод, который был введен в эксплуатацию еще в 1989 году. Его изношенность составляет 80 процентов.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Карагандинская область ЖКХ
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