Масштабная реформа системы высшего образования ожидается в Турции

Академическую амнистию для студентов и ужесточение правил для высших учебных заведений рассмотрят в Турции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Как сообщает турецкое издание hürriyetdailynews, в Парламент Турции внесен законопроект о комплексной реформе системы высшего образования. Документ предусматривает как академическую амнистию для части бывших студентов, так и ряд новых мер по усилению контроля за университетами.

Одним из ключевых положений инициативы станет возможность восстановления в вузах студентов, которые ранее были отчислены или прекратили обучение, но не воспользовались академическими амнистиями, действовавшими до 2022 года. После вступления закона в силу у них будет четыре месяца на подачу заявления, а для проходящих обязательную военную службу этот срок увеличат еще на два месяца.

При этом амнистия не будет распространяться на лиц, осужденных за терроризм, умышленное убийство, преступления сексуального характера, производство или сбыт наркотиков, а также на тех, чье зачисление было аннулировано из-за использования поддельных документов.

Кроме того, законопроект позволит получить диплом студентам, которые завершили теоретическую часть обучения, но не смогли пройти обязательную практику или стажировку.

Нововведение также значительно ужесточает ответственность за академическое мошенничество. Преподавателям, уличенным в подготовке дипломных и диссертационных работ за других лиц, будет грозить увольнение. Лица, получившие ученые степени благодаря работам, написанным третьими лицами, могут быть лишены своих академических званий.

Отдельные меры направлены на регулирование деятельности иностранных образовательных программ. За организацию в Турции несанкционированных программ зарубежных университетов предлагается установить уголовную ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность создания государственными университетами зарубежных кампусов по указу президента, введение обязательной проверки благонадежности при назначении новых преподавателей, продление контрактов с вышедшими на пенсию профессорами до достижения ими 75-летнего возраста, а также создание правовой базы для применения санкций, вплоть до закрытия, в отношении частных фондовых университетов, не соответствующих установленным академическим стандартам.

Ранее мы писали о том, что система высшего образования Турции, особенно частный сектор, столкнулась с серьезной проблемой недобора студентов.