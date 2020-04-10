Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Масштабная работа по недопущению паводков проводится в столице

10 Апреля 2020, 07:51
Масштабная работа по недопущению паводков проводится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением весны столичный департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом Нур-Султана проводят масштабную работу по недопущению паводков в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Столичные спасатели проводят круглосуточную работу не только в городе, но и выезжают на подмогу в соседние регионы.

«К примеру, одна из масштабных работ проводится с 6 апреля текущего года личным составом департамента по ЧС г. Нур-Султан, где осуществляется откачка талых вод в поселке Караоткель Целиноградского района Акмолинской области.

Всего в данных работах задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники (ПНС-110, АР-2, КУНГ). По состоянию на 9 апреля текущего года произведена откачка талых вод в объеме 39 333 кубометров», - сообщили в ведомстве.

Благодаря своевременной работе по вывозу снега, расширению русла рек, укреплению дамб и мониторингу прохождения вод спасателям совместно с акиматом удалось избежать масштабных паводков, подтоплений в столице.

Работа в данном направлении продолжается.


Астана   Акимат   Безопасность   Паводок   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области