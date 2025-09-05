Масштабная проверка ЖК «Манхэттан» в Алматы: выявлено около 1000 правонарушений
По инициативе прокуратуры города Алматы в течение двух месяцев совместно с уполномоченными органами проведены комплексные рейдовые мероприятия в жилом комплексе «Манхэттан», известном неоднократными нарушениями общественного порядка, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в прокуратуре города, в ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.
Проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:
- 120 фактов нарушения миграционного законодательства;
- 98 случаев нарушения общественного порядка;
- 114 фактов незаконной аренды;
- 22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;
- 567 нарушений правил дорожного движения;
- 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.
Масштабная работа прокуратуры, полиции и государственных органов направлена на обеспечение безопасности граждан, улучшение правопорядка и повышение качества жизни жителей мегаполиса.