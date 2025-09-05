Масштабная проверка ЖК «Манхэттан» в Алматы: выявлено около 1000 правонарушений

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.

Проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:

120 фактов нарушения миграционного законодательства;

98 случаев нарушения общественного порядка;

114 фактов незаконной аренды;

22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;

567 нарушений правил дорожного движения;

7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.

Масштабная работа прокуратуры, полиции и государственных органов направлена на обеспечение безопасности граждан, улучшение правопорядка и повышение качества жизни жителей мегаполиса.