    12:35, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Масштабная проверка ЖК «Манхэттан» в Алматы: выявлено около 1000 правонарушений

    По инициативе прокуратуры города Алматы в течение двух месяцев совместно с уполномоченными органами проведены комплексные рейдовые мероприятия в жилом комплексе «Манхэттан», известном неоднократными нарушениями общественного порядка, передает агентство Kazinform. 

    ЖК «Манхэттан»
    Фото: скрин из видео

    Как сообщили в прокуратуре города, в ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.

    Проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:

    • 120 фактов нарушения миграционного законодательства;
    • 98 случаев нарушения общественного порядка;
    • 114 фактов незаконной аренды;
    • 22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;
    • 567 нарушений правил дорожного движения;
    • 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.

    Масштабная работа прокуратуры, полиции и государственных органов направлена на обеспечение безопасности граждан, улучшение правопорядка и повышение качества жизни жителей мегаполиса.

     

    МВД РК Полиция Жилье Прокуратура Алматы
