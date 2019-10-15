+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 7 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Масштабная проверка войск началась на западе страны

15 Октября 2019 23:29
Поделиться:
Масштабная проверка войск началась на западе страны

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Все воинские части Актауского, Актюбинского и Атырауского гарнизонов привлекаются к масштабной итоговой проверке для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Военные учения «Охота на лис-2019» начались в ВКО
Сколько средств тратит Казахстан на оборону Военнослужащий погиб на полигоне близ города Арысь Казахстан участвует в военных учениях в рамках ОДКБ в России

«Итоговая проверка будет проходить в несколько этапов. К проверке привлечены все управления видов, родов войск и региональных командований, батальонов, дивизионов, взводы, роты, батареи. С проведением боевых стрельб и тактических учений. Занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, в учебных центрах и на полигонах», - рассказал командующий войсками регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров.

В числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. Комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Армия,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив