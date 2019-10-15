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вчера 14:07
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Масштабная проверка войск началась на западе страны
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Все воинские части Актауского, Актюбинского и Атырауского гарнизонов привлекаются к масштабной итоговой проверке для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Итоговая проверка будет проходить в несколько этапов. К проверке привлечены все управления видов, родов войск и региональных командований, батальонов, дивизионов, взводы, роты, батареи. С проведением боевых стрельб и тактических учений. Занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, в учебных центрах и на полигонах», - рассказал командующий войсками регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров.
В числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. Комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.
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