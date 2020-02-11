Масштабная очистка снега ведется во дворах Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске продолжается масштабная очистка снега на дворовых территориях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима областного центра.

В пресс-службе сообщили, что очистка дворовых территорий осуществляется силами городских КСК и КДМ. На сегодняшний день очищено 239 дворов из 946. Данная работа курируется отделом жилищных отношений и ассоциацией КСК, которыми оказывается содействие при поиске техники.

«Также отдано поручение коммунальным службам оказывать любую посильную помощь жителям, в чьих дворах КСК не проводит очистку. За сегодняшний день коммунальными службами очищена территория 9 дворов», - пояснили в пресс-службе акима города.

Кроме того, усилена работа по очистке улиц частного сектора. Подобная работа проводилась в поселках Красина, Ульбинском, на Левом берегу, Аблакетке и в 23 микрорайоне. Ночью планируется сосредоточиться на очистке конечных автобусных остановок и местных проездов.