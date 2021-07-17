Масштабная дезинфекция проводится в автопарках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В автобусах и автопарках столицы проводятся масштабные дезинфекционные работы специальным дезинфицирующим раствором, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Нур-Султана в субботние и воскресные дни в столице приостановлена работа общественного транспорта. В автобусах и автопарках проводятся масштабные дезинфекционные работы специальным дезинфицирующим раствором.

«Наш автопарк имеет четыре точки по всему городу. В нашем распоряжении 778 автобусов. В главном офисе, где мы сейчас находимся, есть два специально отведенных места для мытья автобусов. Ежедневно здесь моют около 300 единиц общественного транспорта. После мытья салоны автобусов проходят обязательную дезинфекционную обработку, то есть каждый автобус моют и дезинфицируют один раз в день. До этого движение автобусов приостанавливалось только по воскресеньям, соответственно, дезинфекция проводилась в этот день. Начиная с этой недели, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача столицы обработка будет проводиться в субботу и воскресенье», – сообщил председатель правления АО «Автобусный парк №1» Бауыржан Тлеуберген.

Председатель правления добавил, что дезинфекционные работы проводят специалисты автопарка, прошедшие специальное обучение.

«Дезинфекцию проводят наши сертифицированные специалисты автопарка. Их специально обучили и протестировали. А для обработки используется раствор, который не наносит вреда здоровью человека, применяется в дошкольных организациях, школах, больницах. Запасов дезинфекционных средств достаточно», - говорит руководитель автопарка №1.

По правилам автопарка, дезинфекционная обработка проводится только после мытья общественного транспорта. В автобусном парке №1 работают 10 дезинфекторов, прошедших специальное обучение.

«В автопарке я работаю более 13 лет. Сначала я работала кондуктором. С внедрением цифровизации, когда должность кондукторов упразднили, я перешла в дезинфекторы. Поскольку специальность новая, мы прошли специальное обучение, получили соответствующие сертификаты. Работа в основном начинается в 19:00 часов и продолжается до тех пор, пока не будет проведена дезинфекция последнего автобуса», - говорит дезинфектор автопарка №1 Райхангуль Абдикерова.

Эпидемиологическая ситуация в городе по-прежнему остается нестабильной. Число пациентов, инфицированных COVID-19, растет. Так, за минувшие сутки в столице выявили коронавирус у более 1,5 тыс. человек.

Для защиты населения от КВИ в салонах автобусов установлены антисептики. Водители и сотрудники транспортных средств носят средства индивидуальной защиты.

Напомним, что в столичном общественном транспорте пассажиры должны обязательно носить маски.

Единственным эффективным методом борьбы с пандемией является формирование коллективного иммунитета, который вырабатывается посредством вакцинации. Только пройдя иммунизацию, можно защитить себя и своих близких от опасного вируса.