Масштабная акция «Пожарная безопасность - в каждый дом» проводится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 14 по 17 декабря комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК проводится масштабная акция «Пожарная безопасность в каждый дом». Цель данной акции заключается в проведении подворового обхода по профилактике пожаров в частном жилом секторе столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала отопительного сезона (с 1 сентября 2019 года), в жилом секторе (по стране) произошло 2 572 пожара (за истекшую неделю 139 пожаров), в результате которых погибли 72 человека (за истекшую неделю 5 человек: Костанайская - 2, Акмолинская, Карагандинская, СКО - по 1), из-за отравления угарным газом (без возникновения пожара) погибли 7 человек (за истекшую неделю погибших не было).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного периода наблюдается снижение количества пожаров на 11% (2018 г. – 2 909), а также снижение гибели людей при пожарах - на 15% (2018 г. – 85), число погибших в результате отравления угарным газом без возникновения пожара снизилось в 5,7 раза (2018 г. – 40).

С начала отопительного периода 2019-2020 года в результате пожаров травмировано 77 человек, по причине отравления угарным газом без возникновения пожара травмировано 86 человек.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного периода наблюдается рост травмированных при пожарах на 7% (2018 г. – 72, 2019 г. – 77), вместе с тем количество травмированных в результате отравления угарным газом без возникновения пожара снизилось на 24% (2018 г. – 113, 2019 г. – 86).

На учет взято 169 010 жилых домов социально уязвимых слоев населения. Из них по состоянию на 13 декабря профилактической работой охвачено 168 972 дома (96 806 домов посещено совместно с представителями местных исполнительных органов), в ходе которой проинструктировано 422 221 гражданин (не удалось посетить 38 домов из-за отсутствия хозяев).

Выявлено 146 592 нарушения требований пожарной безопасности, из них устранено на месте 27 399. 90% нарушений связаны с эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования и автономных систем отопления.

Необходимо отметить, что работа с социально уязвимыми слоями населения началась еще летом: с 15 августа начался месячник пожарной безопасности в жилом секторе.





По инициативе органов гражданской защиты посещение жилья социально уязвимых слоев населения, детей-сирот, детей из многодетных семей осуществляется совместно с представителями органов социальной защиты, образования, здравоохранения, с определением необходимой социальной помощи. Профилактическая работа с социально уязвимыми слоями населения не ограничивается единичными посещениями и раздачей агитационного материала. Осуществляется повторный обход жилых домов указанной категории. Так, из 74 586 жилых домов указанной категории, в которых были выявлены нарушения, повторно осмотрено 62 735. По результатам установлено, что жильцы 30 879 домов приняли меры по устранению имеющихся (47 481) нарушений требований пожарной безопасности, из них 26 410 самостоятельно, 4 469 при помощи местных исполнительных органов.

Продолжают эксплуатироваться с нарушениями 22 763 дома, о чем в обязательном порядке были проинформированы местные исполнительные органы.

С целью снижения рисков трагических последствий от отравления угарным газом или продуктов горения за счет средств местных исполнительных органов, спонсорской помощи с 1 июня закуплено и установлено 62 657 датчиков, из них природного газа – 16 508, угарного газа – 45 704, дымовых – 445.

Помимо жилья социально уязвимых слоев населения на основании опыта прошлых отопительных сезонов профилактической работой охватываются жилые дома, наиболее подверженные возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с автономными системами отопления.

Так, обходам подвержено 882 582 дома (не запустили в дом – 26 660, не было дома – 35 810), в ходе которых проинструктировано 1 млн 774 тыс. 597 граждан. Выявлено 366 619 нарушений, из них устранено на месте 129 082.





Доведение до населения правил безопасности осуществляется и при непосредственном контакте. В жилом секторе проведено 6 703 схода, на которых присутствовали в общей сложности 148 106 граждан. На рабочих местах организовано 8 193 инструктажа с охватом 125 821 гражданина.