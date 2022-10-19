Массажистка оказывала интимные услуги в одном из салонов Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Секс-притон ликвидировали в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Участок», участковые инспекторы местной полицейской службы Алматинского района города Астаны выявили факт предоставления интимных услуг в боди-массажном салоне. Установлено, что в салоне, помимо массажа, одна из девяти массажисток оказывала желающим интимные услуги.

Кроме двух часов массажа, стоимостью более 40 тысяч тенге, за дополнительное обслуживание девушка брала с клиентов по 20 тысяч тенге. При проверке помещения полицейские, кроме массажистки, задержали еще 24-летнего администратора, которая прикрывала незаконную деятельность работницы салона.

В отношении администратора начато административное производство по статье 450 КоАП РК, что влечет штраф в размере 100 МРП.

















Фото: polisia.kz