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    21:06, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Массажистка оказывала интимные услуги в одном из салонов Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Секс-притон ликвидировали в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Участок», участковые инспекторы местной полицейской службы Алматинского района города Астаны выявили факт предоставления интимных услуг в боди-массажном салоне. Установлено, что в салоне, помимо массажа, одна из девяти массажисток оказывала желающим интимные услуги.

    Кроме двух часов массажа, стоимостью более 40 тысяч тенге, за дополнительное обслуживание девушка брала с клиентов по 20 тысяч тенге. При проверке помещения полицейские, кроме массажистки, задержали еще 24-летнего администратора, которая прикрывала незаконную деятельность работницы салона.

    В отношении администратора начато административное производство по статье 450 КоАП РК, что влечет штраф в размере 100 МРП.






    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
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