РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:19, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Массажистка обокрала клиентку спа-салона в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержана массажистка, укравшая личные вещи клиентки на сумму 170 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    Посетительница одного из спа-салонов столицы заявила в полицию о краже личных вещей: двух сумок, дорогих кроссовок и наушников.

    В ходе розыскных мероприятий п олицейские задержали 20-летнюю жительницу города.

    «Установлено, что подозреваемая, работая массажистом в салоне, увидела, что для получения спа-процедур пришла дама с внушительным багажом и оставила его возле ресепшена. Не сдержавшись и воспользовавшись тем, что в общем зале нет посторонних, злоумышленница взяла и унесла чемодан», - рассказали в полиции.

    В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Девушка признала свою вину.

    Выяснилось, что она уже имела судимость за аналогичное преступление.



    Теги:
    Криминал Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!