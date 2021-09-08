Массажистка обокрала клиентку спа-салона в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержана массажистка, укравшая личные вещи клиентки на сумму 170 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Посетительница одного из спа-салонов столицы заявила в полицию о краже личных вещей: двух сумок, дорогих кроссовок и наушников.

В ходе розыскных мероприятий п олицейские задержали 20-летнюю жительницу города.

«Установлено, что подозреваемая, работая массажистом в салоне, увидела, что для получения спа-процедур пришла дама с внушительным багажом и оставила его возле ресепшена. Не сдержавшись и воспользовавшись тем, что в общем зале нет посторонних, злоумышленница взяла и унесла чемодан», - рассказали в полиции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Девушка признала свою вину.

Выяснилось, что она уже имела судимость за аналогичное преступление.



