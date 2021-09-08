21:19, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6
Массажистка обокрала клиентку спа-салона в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержана массажистка, укравшая личные вещи клиентки на сумму 170 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
Посетительница одного из спа-салонов столицы заявила в полицию о краже личных вещей: двух сумок, дорогих кроссовок и наушников.
В ходе розыскных мероприятий п олицейские задержали 20-летнюю жительницу города.
«Установлено, что подозреваемая, работая массажистом в салоне, увидела, что для получения спа-процедур пришла дама с внушительным багажом и оставила его возле ресепшена. Не сдержавшись и воспользовавшись тем, что в общем зале нет посторонних, злоумышленница взяла и унесла чемодан», - рассказали в полиции.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Девушка признала свою вину.
Выяснилось, что она уже имела судимость за аналогичное преступление.