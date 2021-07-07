Массаж «без разрешения»: граждан Тайланда выдворят из страны в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Граждане Таиланда будут выдворены из Казахстана за то, что оказывали услуги по предоставлению оздоровительного массажа без разрешительных документов в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Как сообщил начальник миграционной службы, полковник полиции Кайрат Дутпаев, этот факт был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-трафик-2021», которое начато в регионе с 5 июля.

«С этого времени за нарушение установленных правил пребывания на территории РК к административной ответственности привлечено 43 иностранца, из них 10 - за незаконное осуществление трудовой деятельности»,- сообщили в департаменте полиции.

Оперативно- профилактическое мероприятие проводится в целях противодействия нелегальной миграции на территориях государств-участников Договора о коллективной безопасности.