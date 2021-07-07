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    14:40, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Массаж «без разрешения»: граждан Тайланда выдворят из страны в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Граждане Таиланда будут выдворены из Казахстана за то, что оказывали услуги по предоставлению оздоровительного массажа без разрешительных документов в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Как сообщил начальник миграционной службы, полковник полиции Кайрат Дутпаев, этот факт был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-трафик-2021», которое начато в регионе с 5 июля.

    «С этого времени за нарушение установленных правил пребывания на территории РК к административной ответственности привлечено 43 иностранца, из них 10 - за незаконное осуществление трудовой деятельности»,- сообщили в департаменте полиции.

    Оперативно- профилактическое мероприятие проводится в целях противодействия нелегальной миграции на территориях государств-участников Договора о коллективной безопасности.


    Теги:
    Костанайская область Правоохранительные органы
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