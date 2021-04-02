Масс-стартом завершился второй этап Кубка Казахстана по биатлону в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился второй этап Кубка Казахстана по биатлону. Последним видом соревновательной программы стал масс-старт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

У женщин победу праздновала Дарья Климина. Таким образом, она завоевала на турнире три «золота» из трех возможных. Второй в масс-старте была Галина Вишневская-Шепоренко. Третье место осталось за Алиной Коломиец. Триумф Климиной повторил Александр Мухин. Выиграв масс-старт, он также стал трехкратным победителем Кубка Казахстана. Серебряную медаль в масс-старте завоевал Бекен Турлыбеков, а Данил Белецкий поднялся на третью ступень пьедестала.