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    16:41, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Масс-стартом завершился второй этап Кубка Казахстана по биатлону в Щучинске

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился второй этап Кубка Казахстана по биатлону. Последним видом соревновательной программы стал масс-старт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    У женщин победу праздновала Дарья Климина. Таким образом, она завоевала на турнире три «золота» из трех возможных. Второй в масс-старте была Галина Вишневская-Шепоренко. Третье место осталось за Алиной Коломиец. Триумф Климиной повторил Александр Мухин. Выиграв масс-старт, он также стал трехкратным победителем Кубка Казахстана. Серебряную медаль в масс-старте завоевал Бекен Турлыбеков, а Данил Белецкий поднялся на третью ступень пьедестала.


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