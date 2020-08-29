Масс-медиа Казахстана и Татарстана усилят сотрудничество и обмен лучшими практиками
КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Татарстан планируют активно развивать сотрудничество в медийной сфере. Договорённость об этом была достигнута сегодня в ходе визита в Казань казахстанской делегации во главе с министром информации и общественного развития РК Аиды Балаевой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Представители Казахстана ознакомились с организацией работы татарстанских журналистов, в том числе посетили офис информационного агентства «Татар-информ». Гостям были презентованы передовые подходы в сфере распространения информации, организации рекламной работы и расширения присутствия в интернет-пространстве. Глава МИОР также побывала в детской студии, где приняла участие в онлайн мастер-классе по рисованию для детей.
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал об опыте оптимизации и объединения различных СМИ. Он отметил, что такой подход позволяет устранить излишнюю административную и хозяйственную нагрузку на СМИ и обеспечивает больше времени для творчества.
«Подготовка профессиональных работников СМИ и обучение навыкам действующих журналистов – это самая дорогостоящая вещь. Мы готовы поделиться с вами нашей технологией, методикой обучения и программами», - сообщил он.
По итогам встречи, руководитель республиканского «Агентства РТ по массовой коммуникации «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал, что в ходе состоявшихся переговоров был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в сфере массовых коммуникаций.
«Мы договорились о возможности совместного проведения онлайн семинаров, в ходе которых будем обмениваться полезным опытом работы», - сообщил он.
«Сегодня мы интересуемся жизнью своих соотечественников в Казахстане, а также рассказываем о событиях в нашей республике. У нас налажен хороший информационный обмен с МИА «Казинформ». При этом мы работаем с татарскими диаспорами в Казахстане, которые тоже снабжают нас самой актуальной информацией», - отметил глава агентства.
«Уверен, что одним из результатов сегодняшнего общения станут взаимные визиты наших журналистов. В принципе, это и так часто происходит, но надеемся, что такие контакты приобретут еще более интенсивный характер. Сегодня нам есть чем делиться с друг другом», - резюмировал А.Салимгараев.
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