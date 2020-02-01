Масок достаточно в аптеках Алматы — акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аптеках Алматы медицинские маски в достаточном количестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы проводится постоянный мониторинг аптек города с целью предотвращения дефицита медицинских масок. На сегодняшний день в мегаполисе достаточное количество масок. В медучреждениях имеется более 2 млн, также в резерве — 1,3 млн одноразовых масок.

«Производителем «Dolce» выпускаются по 4 тысячи масок в день, запас масок по городу Алматы заполняется ежедневно. На сегодняшний день выполнен заказ на неделю вперед. В течение недели планируется пополнять аптеки запасом масок», — сказала руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

Согласно данным Министерства здравоохранения РК, сейчас ведутся переговоры с другими производителями стран, в частности, с Ираном и Кыргызстаном по поставке дополнительных масок.

«Да, маски у нас в наличии в достаточном количестве. По 20 тенге обычные, а также есть угольные, у которых такая же цена. Все маски сейчас по 20 тг», — сообщили в одной из аптек города на вопрос о наличии масок.

В аптеке ТОО «Жайик-AS» рассказали о том, что в резерве находятся 4 тыс. трехслойных масок, более 5 тыс. угольных и 100 тыс. — респираторных. На руки отпускаются 20 шт. За последние дни был произведен закуп на 20 тыс. масок у местных компаний-производителей «Biola» и «Туран». Как отметила сотрудница аптеки, до настоящего времени проводился закуп на 4 тыс. масок за месяц.

В ряде аптек города на вопрос о наличии масок сообщили, что запас достаточный.

Напоминаем, что в случае ценового сговора и искусственно созданного ажиотажа власти города принимают все меры по привлечению к административной и уголовной ответственности.

При выявлении случаев завышенной цены на медицинские маски или их отсутствия в аптеках города Алматы жителям рекомендуется обращаться по следующим номерам: +7 (727) 382-3536, 382-3350.