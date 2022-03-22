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    20:10, 21 Март 2022 | GMT +6

    Масочный режим сохраняется в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Главный санитарный врач Атырауской области подписал новое постановление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Атырауской области постановляю соблюдать масочный режим в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания. Соблюдать масочный режим лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с COVID-19 (повышение температуры тела, кашель, чихание);

    Акимам районов и города Атырау, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, организациям образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, РПП «Атамекен» (по согласованию), компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности обеспечить соблюдение требований и алгоритмов утвержденных для каждого вида деятельности.

    Использование мобильного приложения «Ashyq» в добровольном порядке по решению субъекта.

    Управлению здравоохранения Атырауской области обеспечить проведение вакцинации и ревакцинации среди населения области.

    Активизировать работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер»,- говорится в постановлении главного государственного

    санитарного врача Атырауской области М.Танауова.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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