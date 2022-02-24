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Масочный режим отменят в Узбекистане с 1 марта

24 Февраля 2022 20:50
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Масочный режим отменят в Узбекистане с 1 марта

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 1 марта отменяется требование об обязательном ношении масок в общественных местах. Соответствующее решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РУ.

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По данным Минздрава, в последние дни в семь раз сократилась госпитализация пациентов в специальные инфекционные больницы, предназначенные для лечения больных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день распространенность заболевания составляет 0,4, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Исходя из приведенной выше информации, с 1 марта этого года гражданам разрешено не носить маски на открытом воздухе. А также в местах, где из-за эпидемической ситуации трудно обеспечить социальную дистанцию граждан: в общественном транспорте, в крупных торговых точках, в учебных заведениях, в государственных и негосударственных учреждениях», - сообщает Минздрав.

При этом ношение масок в мечетях, театрах, кинотеатрах, музеях, дворцах искусств, учреждениях бытового обслуживания и других людных местах будет носить рекомендательный характер.

В ведомстве добавили, что в учреждениях здравоохранения для медицинских работников сохраняется требование носить маски вне зависимости от того, работают они с ковид-пациентами или с другими пациентами.



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#Узбекистан   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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