Маслянистые пятна в ручье Акбулак в Астане: что ответили в Минэкологии

Сообщения жителей о маслянистых пятнах в ручье Акбулак стали поводом для проверки со стороны экологов. Специалисты обследовали водный объект и направили отобранные пробы на лабораторные исследования, передает Kazinform.

Жители района улицы Шакарима Кудайбердиулы вновь сообщили о возможном загрязнении ручья Акбулак. По их словам, на поверхности водного объекта появились пятна, похожие на следы бензина, нефтепродуктов или другой технической жидкости. В подтверждение своих слов горожане предоставили редакции фото- и видеокадры с места.

В связи с этим редакция Kazinform направила запрос в Министерство экологии и природных ресурсов РК с просьбой предоставить информацию о проведенной проверке и результатах исследований.

Как сообщили в ведомстве, после публикации в социальной сети Facebook 28 июля специалисты департамента экологии по городу Астана выехали на место для обследования ручья.

— В ходе выездного обследования проведен визуальный осмотр водного объекта. По результатам обследования признаков загрязнения водной поверхности нефтепродуктами, в том числе характерной бензиновой пленки, радужных пятен и иных визуальных признаков наличия нефтепродуктов, не установлено, — говорится в ответе Министерства экологии.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Кроме того, специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии произвели отбор проб воды для проведения исследований.

— Согласно протоколу испытаний № 35 от 28 июля 2026 года, превышений установленных нормативов содержания нефтепродуктов в отобранных пробах воды выявлено не было. Ситуация с ручьем остается на контроле, — отметили в Минэкологии.

Ранее жители неоднократно жаловались на неприятный запах в районе ручья Акбулак. В Министерстве экологии поясняли, что причиной запаха является сильное заиливание русла водного объекта. Также ведомство сообщало, что фактов аварийных или несанкционированных сбросов со стороны предприятий выявлено не было.