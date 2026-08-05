Маслозавод запустили в области Абай

В торжественной церемонии открытия нового предприятия принял участие аким области Берик Уали. Выступая с поздравительной речью, глава региона отметил, что реализация проекта будет способствовать эффективной переработке сельскохозяйственной продукции и увеличению экспортного потенциала области.

Фото: акимат области Абай

— Сегодня мы становимся свидетелями реализации инвестиционного проекта, имеющего стратегическое значение для социально-экономического развития нашей области и района Маканшы. Открытие завода ТОО «Di-Nur company» по переработке семян подсолнечника и производству растительного масла — важный проект, направленный на наращивание производственного потенциала региона и развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Глава государства уделяет особое внимание не только увеличению объемов продукции агропромышленного комплекса, но и повышению ее качества, глубокой переработке сырья и выпуску конкурентоспособной экспортной продукции. Запуск сегодняшнего предприятия — наглядный пример практической реализации этих задач. Подобные инвестиционные проекты придают импульс устойчивому развитию экономики области, повышению ее инвестиционной привлекательности и созданию новых производств. Особо хочу отметить, что основным инвестором завода является наш земляк, уроженец этого района Серик Рамбаев. Его решение вложить средства в родной край и построить здесь крупное предприятие является достойным примером. От всей души поздравляю всех с открытием нового предприятия! — сказал Берик Уали.

Фото: акимат области Абай

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет семь миллиардов теңге. Оснащенное современными технологиями предприятие способно производить до 300 тонн подсолнечного масла в сутки, очищать до 500 тонн семян подсолнечника и выпускать комбикорм. На предприятии создано 20 постоянных и 100 сезонных рабочих мест, что внесет значительный вклад в обеспечение занятости местных жителей.

В пресс-службе акима области Абай отметили, что проект имеет особое стратегическое значение для района Маканшы. Расположение района на государственной границе с Китайской Народной Республикой открывает широкие возможности для выхода продукции предприятия на внешние рынки, увеличения объемов экспорта, развития международного торгово-экономического сотрудничества, а также эффективного использования транзитного и производственного потенциала региона.

Фото: акимат области Абай

Жители района выразили благодарность за открытие нового предприятия.

— От всей души поздравляю вас с открытием первого производственного предприятия в нашем районе. Привлечение инвестиций в сельскую местность имеет особое значение. Строительство железной дороги Аягоз — Бахты, реализация инвестиционных проектов на побережье Алаколя, начало строительства мультимодального сухого порта и логистического парка в селе Бахты расширяют экономические возможности района и придают новый импульс его развитию. Это создает условия для улучшения благосостояния жителей Маканчинского района, открытия новых рабочих мест и дальнейшего развития района. От имени жителей выражаю благодарность, — сказал член районного совета аксакалов Абен Разуев.

Фото: акимат области Абай

В этом году в рамках Дорожной карты по развитию агропромышленного комплекса в области планируется реализовать шесть крупных агропроектов общей стоимостью 23,7 миллиарда тенге. В феврале текущего года был запущен завод ТОО «Агролидер KAZ» по переработке зернобобовых и масличных культур. Также до конца года в сфере переработки планируется запустить производство рафинированного масла на базе ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» стоимостью 8,3 миллиарда тенге и крупный мясоперерабатывающий завод на базе ТОО «Eurasia Agro Semey» стоимостью 7,7 миллиарда тенге.

В рамках государственной программы до 2031 года в агропромышленной сфере планируется реализовать 90 крупных проектов. Это придаст значительный импульс расширению переработки сельскохозяйственной продукции, развитию предпринимательства в сельской местности и увеличению экспортного потенциала региона, отметили в пресс-службе акима области Абай.