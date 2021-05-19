Маслоэкстракционный завод построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов уверен, что регион по итогам года сможет привлечь в экономику не менее 400 млрд тенге инвестиционных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона утверждает, что есть предпосылки и хорошая тенденция к достижению запланированной суммы инвестиций.

«В 2018 году сумма инвестиций составила 214 млрд тенге, в 2019 – 234 млрд тенге, в 2020 – 281 млрд тенге. Тенденция есть по итогам четырех месяцев – 66,9 млрд тенге. Это на 16% выше аналогичного периода прошлого года. До конца года мы должны привлечь до 400 млрд тенге инвестиций. С учетом реализации намеченных проектов это реально», - сказал на заседании акимата К. Аксакалов.

Он добавил, что на прошлой неделе в Правительстве РК одобрили проект по строительству в регионе маслоэкстракционного завода мощностью 370 тысяч тонн сырья. Стоимость проекта – 15 млрд тенге. Появятся 200 новых рабочих мест.

«С российским инвестором достигнута договоренность по производству фармацевтических препаратов на территории нашей специальной экономической зоны. На заводе наладят производство растворов для инъекций, таблеток - до 1 млрд в год и 200 млн в год твердых желатиновых капсул. Таким образом, мы продолжаем работу по диверсификации экономики нашей области», - подчеркнул К.Аксакалов.