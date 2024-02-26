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    19:25, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Масло по завышенной цене продавали в СКО

    Масло растительное
    Фото: Kazinform

    В Северо-Казахстанской области предприниматель превысил торговую надбавку на подсолнечное масло. Пока за нарушение ему вынесли предупреждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подсолнечное масло входит в перечень социально значимых продуктов питания и потому является предметом мониторинга. 

    — На очередном заседании Комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров и на основании информации, предоставленной департаментом торговли и защиты прав потребителей, установлен факт реализации подсолнечного масла с превышением размера торговой надбавки более чем на 15%, — прокомментировали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

     
    Компанию, которая допустила нарушение, привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. За повторное превышение в течение года предусмотрен штраф на субъекта малого предпринимательства — в размере 10 МРП (36 920 тенге), среднего — 75 МРП (276 900 тенге), на субъектов крупного предпринимательства — 300 МРП (более 1,1 млн тенге).

    С начала года комиссия рассмотрела 14 материалов по фактам превышения установленного размера торговой надбавки, по 13 предпринимателей привлекли к административной ответственности.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Цены и тарифы Продукты
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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