Масло по завышенной цене продавали в СКО

В Северо-Казахстанской области предприниматель превысил торговую надбавку на подсолнечное масло. Пока за нарушение ему вынесли предупреждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсолнечное масло входит в перечень социально значимых продуктов питания и потому является предметом мониторинга.

— На очередном заседании Комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров и на основании информации, предоставленной департаментом торговли и защиты прав потребителей, установлен факт реализации подсолнечного масла с превышением размера торговой надбавки более чем на 15%, — прокомментировали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития.



Компанию, которая допустила нарушение, привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. За повторное превышение в течение года предусмотрен штраф на субъекта малого предпринимательства — в размере 10 МРП (36 920 тенге), среднего — 75 МРП (276 900 тенге), на субъектов крупного предпринимательства — 300 МРП (более 1,1 млн тенге).

С начала года комиссия рассмотрела 14 материалов по фактам превышения установленного размера торговой надбавки, по 13 предпринимателей привлекли к административной ответственности.