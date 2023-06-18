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    16:16, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Масло и мягкие игрушки изготавливают в колониях СКО

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    Фото: eadaily.com
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели заседание координационного совета на территории исправительного учреждения. Обсуждали трудоустройство осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, в исправительных учреждениях области работают пять ТОО и 16 индивидуальных предпринимателей. Они организовали в колониях производство масла из подсолнечника, конной упряжи, деревянных и кожаных изделий, металлоконструкций, банных изделий, голиц и дождевиков, мягких игрушек, тротуарной плитки, сборку мягкой мебели, переработку кисломолочной продукции, обслуживание и ремонт специальной техники, производство строительных смесей, пересортировку макулатуры, автомастерскую, швейные производства и открыли теплицы. Всего работу получил 531 осужденный.

    Начальник департамента Адлет Мустафинов отметил, что трудоустройство осужденных способствует обеспечению их успешной реинтеграции в общество после освобождения.

    На заседании координационного совета рассматривали вопросы открытия новых и расширения действующих предприятий в исправительных учреждениях.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Правоохранительные органы
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