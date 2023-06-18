Масло и мягкие игрушки изготавливают в колониях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели заседание координационного совета на территории исправительного учреждения. Обсуждали трудоустройство осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, в исправительных учреждениях области работают пять ТОО и 16 индивидуальных предпринимателей. Они организовали в колониях производство масла из подсолнечника, конной упряжи, деревянных и кожаных изделий, металлоконструкций, банных изделий, голиц и дождевиков, мягких игрушек, тротуарной плитки, сборку мягкой мебели, переработку кисломолочной продукции, обслуживание и ремонт специальной техники, производство строительных смесей, пересортировку макулатуры, автомастерскую, швейные производства и открыли теплицы. Всего работу получил 531 осужденный.

Начальник департамента Адлет Мустафинов отметил, что трудоустройство осужденных способствует обеспечению их успешной реинтеграции в общество после освобождения.

На заседании координационного совета рассматривали вопросы открытия новых и расширения действующих предприятий в исправительных учреждениях.