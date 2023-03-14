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    Маслихаты будут вести мониторинг деятельности акимов

    14 Марта 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С целью повышения статуса маслихатов их наделят дополнительными полномочиями. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью повышения статусов маслихатов маслихаты всех уровней будут наделены дополнительными полномочиями. К ним относятся проведение мониторинга касательно того, как акимы решают актуальные проблемы при встречах с населением, участие депутатов в работе бюджетных комиссий акиматов, при необходимости - уточнение бюджета», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр национальной экономики.

    Ранее сообщалось, что процедура государственных закупок будет упрощена для компетентных органов в регионах. В частности, теперь компетентным органам на местном уровне разрешается закупать из одного источника потребности или необходимые для потребности товары, не превышающие не более 2 тысячи МРП.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акимат Другие государственные органы Маслихат
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