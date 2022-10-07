Маслихат столицы избрал членов вновь созданных 59 участковых избирательных комиссий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На внеочередной сессии маслихата Астаны седьмого созыва внесены дополнения в решение маслихата Астаны от 15 января 2019 года «Об избрании членов участковых избирательных комиссий города Астаны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошедшей 31 сентября очередной сессии маслихата города Астаны было избрано 136 членов на свободные места, сформированные решением маслихата в территориальных и участковых избирательных комиссиях. Городская избирательная комиссия сообщила о создании 59 новых участковых избирательных комиссий и о том, что в состав 56 вновь созданных участковых избирательных комиссий решено избрать до 9 членов, и в состав 3 участковых комиссий до 5 человек. В связи с этим, временная комиссия провела организационную работу по избранию в состав вновь созданных участковых избирательных комиссий 519 членов», – сказала председатель временной комиссии по выборам членов территориальных и участковых избирательных комиссий Алтыншаш Табулдина.

По ее словам, уведомление о формировании состава вновь созданных участковых избирательных комиссий было опубликовано в городских СМИ и на сайте маслихата. В маслихат поступили предложения от 4 политических партий, 4 общественных объединений и от вышестоящей избирательной комиссии. Предложенные ими кандидаты были, в соответствии с действующим законодательством, проверены на наличие неотбытых или неснятых судимостей, а также на фактическое проживание на территории соответствующих административных единиц.

Как сообщила А. Табулдина, временная комиссия предлагает провести открытое голосование по кандидатурам, представленным для избрания членами вновь созданных участковых избирательных комиссий. Список кандидатов предоставлен депутатам маслихата.

Депутаты маслихата открытым голосованием утвердили список кандидатов, предложенный временной комиссией.