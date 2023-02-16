Масленица: санврачи Алматы дали рекомендации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Санитарные врачи Алматы рассказали об основных мерах профилактики пищевых отравлений в период Масленицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году Масленицу празднуют с 20 по 26 февраля.

«Масленичная неделя - благоприятный повод побаловать себя на празднике разнообразным ассортиментом блинов, сладостей, обильной пищей. Главное блюдо праздника - блины. При приготовлении блинов необходимо быть более внимательным, особенно при выборе яиц, так как яйца - это один из самых питательных и экономичных продуктов, которые при неправильном приготовлении и хранении могут вызвать пищевое отравление, так как яйца могут быть заражены бактериями Salmonella и быть основным источником сальмонеллеза», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Инкубационный период сальмонеллеза колеблется от шести часов до 2–3 суток, в среднем 12–24 часа. Как правило, начало заболевания острое: озноб, повышение температуры до 38–39 градусов, головная боль, общая слабость, схваткообразные боли в животе, тошнота и рвота. Стул жидкий, водянистый, пенистый, зловонный, зеленоватого цвета от 5 до 10 раз в сутки. Через несколько дней после начала болезни в стуле появляется примесь слизи, изредка даже крови. Как правило, болезнь длится от 2 до 10 суток.

В целях профилактики кишечных инфекций и пищевого отравления в масленичную неделю, санитарные врачи Алматы рекомендуют жителям следующее:

не приобретать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли. Покупать яйца в магазинах и у официальных поставщиков, которые соблюдают температурный режим при хранении и реализации;

в домашних условиях хранить яйца в холодильнике при температуре 4 градуса или ниже, которая должна соответствовать температуре исправно работающего холодильника;

не использовать при приготовлении треснувшие или грязные яйца;

выбирать безопасные пищевые продукты - при покупке продуктов питания, например, при покупке готовых замороженных блинов, в первую очередь обращать внимание на целостность упаковки, дату изготовления, срок годности и условия хранения;

при приготовлении праздничных блюд, в первую очередь, необходимо следить за чистотой рук, оборудования, кухонного инвентаря, помещений;

сырые продукты и готовую пищу хранить раздельно, для их обработки пользоваться отдельными ножами и разделочными досками;

тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением под проточной водой;

использовать качественную, чистую воду;

срок хранения приготовленных блинов зависит от нескольких факторов: простые блины при комнатной температуре хранятся не более 4 часов, а в холодильнике - около суток в закрытой посуде, а блины с начинкой (например, с творогом) хранятся значительно меньше времени.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Соблюдение основных правил приготовления безопасной пищи, позволят не только сохранить хорошее настроение после праздников, но и избежать таких неприятных последствий, как кишечные инфекции и пищевые отравления», - посоветовали санврачи.



