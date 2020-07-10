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Маски станут обязательными во многих общественных местах в Бельгии

Автор:  
Тимур Дюсекеев
10 Июля 2020, 18:00
Маски станут обязательными во многих общественных местах в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Бельгия с субботы сделает обязательным ношение маски для лица в магазинах и во многих других общественных местах для борьбы с распространением коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ношение маски, которая закрывает рот и нос, уже является обязательным в общественном транспорте и для тех, кто работает в тесном контакте с людьми, например, для парикмахеров. За отсутствие маски пассажиры могут быть оштрафованы на 250 евро.

С субботы это правило будет применяться в большинстве закрытых помещений, включая магазины, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и места поклонения.

«Этот список может со временем меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Ношение маски всегда настоятельно рекомендуется в других ситуациях», - говорится в сообщении правительства Бельгии.

Граждане, не выполняющие обязательство носить маску в вышеуказанных ситуациях, подлежат наказанию. Предусмотрена возможность закрытия учреждений, которые неоднократно нарушали действующие правила.


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