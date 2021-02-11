Маски продолжаем носить, пока не получим коллективный иммунитет – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Маски продолжаем носить, пока не получим коллективный иммунитет, пока не будем убеждены в том, что защищены от коронавирусной инфекции. Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно привить 10 миллионов человек. Мы все понимаем, что привить 10 миллионов человек за один-два месяца, даже если была доступна вакцина в полном объеме, - невозможно. Поэтому соответственно это время растягивается, как минимум, до конца года, и я думаю, что мы захватим и 2022 год», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Поэтому, по ее словам, ношение масок до формирования коллективного иммунитета необходимо.

«Даже, когда человек привился, нужно понимать, что полная защита наступает через минимум полтора месяца, то есть при двухдозном календаре выработка антител идет в течение 12 дней. Затем при получении второй дозы - еще как минимум 3-4 недели. Даже на выработку иммунитета уходит полтора месяца минимально. Не думаю, что коронавирус будет исключением. Но не все вырабатывают иммунитет. Есть статистика, что у 5 % людей не формируется иммунный ответ. Поэтому маски продолжаем носить, пока не получим коллективный иммунитет, пока не будем убеждены в том, что защищены от коронавирусной инфекции», - заключила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.

С начала текущего года в республике зарегистрированы 4285 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Из них - 10 новорожденных. 65 % детей выздоровели. Сегодня на стационарном лечении находятся 144 ребенка.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова сообщила о том, сколько школьников заболело коронавирусом с начала учебного года.

В Республике Казахстан, по состоянию на 10 февраля, зарегистрировано 198 086 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 388 случаев с КВИ «минус». Выздоровело 179 277 больных с КВИ+ и 37 998 больных с КВИ «минус».

На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска.



