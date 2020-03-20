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Маски для уязвимых слоев населения начали шить в Талдыкоргане

20 Марта 2020 17:17
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Маски для уязвимых слоев населения начали шить в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане местное общественное объединение «Жигер» начало производство медицинских масок, часть которых идет на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день областное общественное объединение «Жигер» ведет активную работу по пошиву медицинских масок для медицинских и государственных учреждений, а так же для населения Алматинской области. Помимо этого на благотворительной основе безвозмездно выдаются медицинские маски для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и уязвимых слоев населения», - отметила руководитель объединения Ажар Кыдыралина.

На сегодняшний день произведено 3000 масок, из них 1000 масок ушли на благотворительность.

«Таким вот образом мы пытаемся внести хоть какую-то лепту в решение всеобщей проблемы», - добавила А.Кыдыралина.


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Ключевые слова: Алматинская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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