Маски для уязвимых слоев населения начали шить в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане местное общественное объединение «Жигер» начало производство медицинских масок, часть которых идет на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день областное общественное объединение «Жигер» ведет активную работу по пошиву медицинских масок для медицинских и государственных учреждений, а так же для населения Алматинской области. Помимо этого на благотворительной основе безвозмездно выдаются медицинские маски для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и уязвимых слоев населения», - отметила руководитель объединения Ажар Кыдыралина.

На сегодняшний день произведено 3000 масок, из них 1000 масок ушли на благотворительность.

«Таким вот образом мы пытаемся внести хоть какую-то лепту в решение всеобщей проблемы», - добавила А.Кыдыралина.