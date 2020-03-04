+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 5 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Маска не является мерой профилактики от коронавируса - профессор

4 Марта 2020 13:19
Поделиться:
Маска не является мерой профилактики от коронавируса - профессор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинская маска нужна только врачу и человеку, у которого обнаружили коронавирус. Об этом на брифинге рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней, доктор медицинских наук, профессор Динагуль Баешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Действительно ли в аптеках столицы наблюдается дефицит масок
В пяти провинциях КНР выздоровевшие пациенты показали положительные результаты на коронавирус Дефицит масок создан самим населением – заместитель главного санврача Алматы Перейдут ли студенты вузов РК на дистанционное обучение

«Всемирная организация здравоохранения и многие ведущие мировые организации говорят о том, что не маски являются самым главным. Это не та самая летучая инфекция, где надо надевать маски. Самое важное - соблюдение личной гигиены», - рассказала Динагуль Баешова.


По ее словам, маски нужны для больного, чтобы он не распространял свою мокроту.
«Расстояние между вами и заболевшим человеком должно быть не менее двух метров. Конечно, маски необходимы для врачей и медицинских сестер, которые непосредственно взаимодействуют с больными. Однако маски не являются мерой профилактики от коронавирусной инфекции. В Южной Корее люди стоят в очереди на покупку масок. Теперь посмотрите, как у них растет заболеваемость. Почему важно соблюдать культуру чихания? Человек чихнул, прикрыл нос и автоматически рукой касается стола. Следующий человек тоже коснулся этого стола, потер глаза и все, подхватил инфекцию. Необходимо проинформировать об этом жителей», - подчеркнула профессор.
Динагуль Баешова также рекомендовала не питаться сырыми продуктами.
«Коронавирус очень быстро погибает при температуре 60-70 градусов. Поэтому не питайтесь сырыми продуктами. Если покупаете и приносите домой, то обязательно ошпаривайте кипятком. Также вирус погибает, если вы используете антисептики и спиртосодержащие средства. Поэтому необходимо протирать руки спиртом. Это и есть мера профилактики», - пояснила Д. Баешова.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Безопасность, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив