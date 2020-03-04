Маска не является мерой профилактики от коронавируса - профессор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинская маска нужна только врачу и человеку, у которого обнаружили коронавирус. Об этом на брифинге рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней, доктор медицинских наук, профессор Динагуль Баешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всемирная организация здравоохранения и многие ведущие мировые организации говорят о том, что не маски являются самым главным. Это не та самая летучая инфекция, где надо надевать маски. Самое важное - соблюдение личной гигиены», - рассказала Динагуль Баешова.



По ее словам, маски нужны для больного, чтобы он не распространял свою мокроту.

«Расстояние между вами и заболевшим человеком должно быть не менее двух метров. Конечно, маски необходимы для врачей и медицинских сестер, которые непосредственно взаимодействуют с больными. Однако маски не являются мерой профилактики от коронавирусной инфекции. В Южной Корее люди стоят в очереди на покупку масок. Теперь посмотрите, как у них растет заболеваемость. Почему важно соблюдать культуру чихания? Человек чихнул, прикрыл нос и автоматически рукой касается стола. Следующий человек тоже коснулся этого стола, потер глаза и все, подхватил инфекцию. Необходимо проинформировать об этом жителей», - подчеркнула профессор.

Динагуль Баешова также рекомендовала не питаться сырыми продуктами.

«Коронавирус очень быстро погибает при температуре 60-70 градусов. Поэтому не питайтесь сырыми продуктами. Если покупаете и приносите домой, то обязательно ошпаривайте кипятком. Также вирус погибает, если вы используете антисептики и спиртосодержащие средства. Поэтому необходимо протирать руки спиртом. Это и есть мера профилактики», - пояснила Д. Баешова.